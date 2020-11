Een opmerkelijke diefstal in Katwijk in Zuid-Holland. Daar zijn midden in de nacht drie kunstwerken van metershoge stalen paarden gestolen.

Het is niet duidelijk hoe de dief of dieven de zware kunstwerken hebben genomen. Makkelijk kan het niet geweest zijn, want twee van de paarden zijn groter dan 3 meter en de ander iets boven de 2 meter.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en hoe de gemeente de kunstpaarden terug kan krijgen.