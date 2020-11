Bijna blinde profwielrenner fietst voor het eerst alleen

Wielrenner Tristan Bangma kan sinds kort in zijn eentje superhard fietsen. En dat is heel bijzonder als je bedenkt dat hij bijna niets ziet. Tristan ziet maar één procent en is dus bijna blind.

Tristan fietste altijd samen met een teamgenoot op een tandem. Zijn teamgenoot is niet blind en kan daarom sturen. Nu hoeft dat dus niet meer. Door een speciale nieuwe techniek weet Bangma precies waar hij fietst.