Vreugdevuren op het strand gaan opnieuw niet door

Met oud en nieuw zijn er dit jaar geen vreugdevuren in Den Haag. In de wijken Duindorp en Scheveningen zijn zulke vuren traditie, maar door corona is besloten om het dit jaar niet door te laten gaan.

Ieder jaar komen veel mensen kijken naar de vuren, maar dat is vanwege corona niet handig. De burgemeester van Den Haag zegt dat hij het jammer vindt.