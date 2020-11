Huh? Nieuwe naam voor zeesluis bij IJmuiden: Zeesluis IJmuiden

Een nieuwe zeesluis bij IJmuiden krijgt de naam Zeesluis IJmuiden. En daar worden veel grappen over gemaakt, want de naam is niet echt origineel.

De gemeente had een wedstrijd bedacht. Mensen konden via internet hun favoriete naam insturen. Daar zaten veel grappig inzendingen bij zoals Sluisje McSluisface en Irma Sluis.

Saai

Toch koos de gemeente voor de naam Zeesluis IJmuiden. Veel mensen snappen niet waarom er een wedstrijd was, als de gemeente zo'n saaie naam kiest.

De zeesluis wordt als het goed is in 2022 geopend. Het wordt de grootste zeesluis ter wereld.