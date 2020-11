Robin en Marijn hebben een eend als huisdier

Robin en Marijn hebben sinds deze zomer een nieuw huisdier: eend Puk. Ook wel bekend als Puk the Duck. De eend voelt zich kiplekker in het gezin en gaat zelfs wel eens mee naar school.

Puk komt uit een eenden-nestje in de tuin. Daar zaten ooit negen kleintjes in, maar Puk achter. De moeder van Puk was nergens meer te bekennen en sindsdien zorgen Robin en Marijn voor de eend.