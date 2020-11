Onrust door jongeren met vuurwerk: 'Echt niet meer normaal'

De laatste tijd zijn er op verschillende plaatsen flinke knallen, brandjes en vernielingen. Jongeren zorgen voor de problemen omdat ze zich vervelen of boos zijn over het vuurwerkverbod.

In Roosendaal is het al dagen onrustig. Ondanks strenge regels van de burgemeester gaan jongeren daar de straat op met vuurwerk. Damian van 11 jaar heeft er best veel last van gehad.