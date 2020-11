In Zwolle wordt een graffiti-kunstwerk geveild. Het is een vogeltje met een handgranaat in haar bek. Deskundigen denken dat het zo'n miljoen euro gaat opleveren.

Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Banksy. Dat is de geheimzinnigste kunstenaar van de wereld. In de drie vragen hoor je meer over hem: