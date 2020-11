Varkens ontsnappen uit omgevallen vrachtwagen

Tientallen varkens liepen gistermiddag over straat in Den Bosch. Ze kwamen uit een vrachtwagen, die per ongeluk op een rotonde was omgevallen.

In de vrachtwagen zaten 180 varkens. Ze waren op weg naar een slachthuis. Een aantal varkens raakten door het ongeluk gewond. Anderen konden dus ontsnappen.

Door de wijk

Op beelden is te zien dat de varkens door een woonwijk lopen en in tuinen scharrelen. Voor de bewoners daar was het een verrassing.

Na een uur zijn de varkens weer gevangen en alsnog naar de slacht gebracht.