Koning viert Koningsdag volgend jaar in Eindhoven

Volgend jaar vieren de koning, koningin en prinsessen Koningsdag in Eindhoven. Vanwege de corona-maatregelen wordt het waarschijnlijk niet heel groot gevierd.

Digitaal

Koningsdag vindt volgend jaar plaats bij Brainport Eindhoven. Dat is een gebied waar veel technologische bedrijven staan. Het is de bedoeling dat een deel van het feest digitaal is.

Technische mensen gaan bedenken hoe ze het feest op een mooie (digitale) manier kunnen vieren. Ze moeten goed opletten dat die ideeën goed passen bij de corona-maatregelen van dat moment. Hoe het er precies uit gaat zien, is dus nog niet bekend.

Enzo Knol

Dit jaar was het feest ook vooral digitaal. De prinsessen spraken onder andere in een speciale livestream met verschillende mensen. Zo had Ariane een afspraak met Enzo Knol: