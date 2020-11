Ruzie bij Forum voor Democratie, wat is er aan de hand?

Baudet was de baas van de partij, maar maandag stapte hij op. Nu wil hij opnieuw de baas worden en daar zitten veel van zijn partijgenoten niet op te wachten. Ze zeggen dat hij veel te ver is gegaan.

Er is grote ruzie uitgebroken bij de politieke partij Forum voor Democratie. Die ken je misschien wel van politicus Thierry Baudet.

De partij wil onder andere dat er minder migranten naar Nederland komen en gelooft niet dat de opwarming van de aarde de schuld is van mensen.

Forum voor Democratie bestaat pas sinds 2016. Een jaar later wonnen ze twee zetels voor de Tweede Kamer en in 2019 werden ze zelfs de grootste partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

De ruzie in de partij ontstond toen ontdekt werd dat sommige leden heftige dingen zeiden in WhatsApp-groepen. Zo zouden er veel discriminerende dingen zijn gezegd over Joden en homo's.

Thierry Baudet besloot na al het gedoe op te stappen, maar dat duurde dus niet lang. Sindsdien hebben zijn voor- en tegenstanders ruzie.

Wachtwoorden

Baudet en zijn tegenstanders zeggen veel onaardige dingen tegen elkaar in de media. Ook wil Baudet de wachtwoorden van de social media-kanalen van de partij niet meer delen. Daardoor kan alleen hij berichten plaatsen namens de partij. Het andere clubje zou de sloten van het partijgebouw hebben vervangen, zodat Baudet daar niet meer in kan.

Journalisten verwachten niet dat beide groepen snel een oplossing vinden. Grote kans dus, dat de ruzie nog wel even doorgaat.