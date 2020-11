Er zit steeds meer gif in natuur

De natuur zit vol landbouwgif. Dat zeggen deskundigen die in natuurgebieden in Gelderland onderzoek hebben gedaan. In de grond vonden ze tientallen stoffen die niet goed zijn voor de natuur.

Die stoffen zijn eerder al op andere plekken in Nederland gevonden. Er zijn verschillende oorzaken. Boeren gebruiken bestrijdingsmiddelen waar soms gif in zit. Veel van het gif komt uit andere landen: het waait over naar Nederland.

Insecten

Dieren die leven in de gebieden waar veel gif in de grond zit, hebben meer kans om kanker te krijgen. Ook gaan veel insecten dood. De onderzoekers hopen dat het probleem snel wordt aangepakt.