Veel skeletten gevonden in Vianen: 'Best cool'

In Vianen raken ze niet uitgepraat over de vondst in hun stad. Archeologen hebben meer dan twintig skeletten opgegraven en waarschijnlijk liggen er nog meer. Het komt niet vaak voor dat er zoveel skeletten bij elkaar worden gevonden, op een plek die geen begraafplaats is.

De skeletten liggen er al meer dan 200 jaar. De archeologen willen graag weten hoe ze er terecht zijn gekomen en waardoor ze doodgingen.