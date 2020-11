Zijn koopjes op Black Friday wel echt goedkoop?

Lijkt, want soms word je voor de gek gehouden. Dat zeggen experts van de Consumentenbond. Verkopers halen trucjes uit, waardoor iets goedkoop lijkt, terwijl dat niet zo is.

Overgewaaid uit de VS

Black Friday is ooit bedacht in de Verenigde Staten. Grote warenhuizen hielden op deze dag hun uitverkoop. De artikelen die al lang in de winkel lagen, mochten voor een spotprijsje weg. De dag werd zo populair dat er vaak enorme rijen voor de ingangen stonden. Dat zagen de winkels in Nederland ook. Daarom organiseren ze nu zelf een Black Friday.