Zorgen over drukke winkelstraten door Black Friday

Hoe denk jij over winkelen in de corona-tijd? Reageer op onze stelling!

De drukte komt vooral door Black Friday. Op die dag geven veel winkels hoge kortingen. Veel acties gelden vandaag ook nog. Daarnaast willen veel mensen cadeautjes kopen of bijvoorbeeld een nieuwe jas of nieuwe schoenen.

Vrijdag was het in veel steden erg druk. In Amsterdam en Rotterdam vroeg de gemeente aan mensen om niet meer te komen. In Rotterdam moesten winkels een uur eerder dicht.

Hoe druk wordt het vandaag in de winkelstraat? Gemeenten maken zich daar zorgen over. Ze zijn bang dat te veel mensen gaan winkelen en dat niet iedereen zich aan de corona-regels houdt.

Reageer op de stelling: Winkelen in de corona-tijd is onverstandig.

Op Black Friday lijkt het alsof alles goedkoper is, maar dat is lang niet altijd zo. In deze video vertellen we daar meer over: