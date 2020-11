Chips, chocola en snoep: veel meer gesnackt in corona-tijd

Mensen zitten meer thuis en pakken daardoor vaker iets lekkers uit de kast. Binnen Europa zijn er wel verschillen. Zo hebben Nederlanders vooral vaker chips gegeten en mensen in Spanje meer chocola.

Een handje chips, een reep chocola of een bakje popcorn: veel Europeanen hebben een stuk meer gesnackt dit jaar. Onderzoekers denken dat dat komt door corona.

De onderzoekers hebben gekeken naar snack-gedrag in 7 landen. Ze keken naar eten en naar drinken. In deze landen is het meest gesnackt:

1: Spanje

2: Verenigd Koninkrijk

3: Nederland