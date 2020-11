Mountainbiken is superpopulair: 'We hebben een wachtlijst'

Bij mountainbiken is het de bedoeling om zo snel mogelijk over een parcours te rijden. In het parcours zitten heuveltjes, scherpe bochten en veel modder en zand.

Niet iedereen is blij met de mountainbikers in het bos. Vooral in het weekend is het in sommige natuurgebieden hartstikke druk. Sommige wandelaars schrikken zich rot als er opeens mensen voorbij komen scheuren. Maar volgens de mountainbikers valt dat wel mee en letten ze altijd goed op.