Wie worden de nieuwe ambassadeurs voor gehandicapte kinderen?

In Hilversum was vandaag een spannende wedstrijd voor kinderen met een beperking. Acht kinderen willen de nieuwe ambassadeur worden voor de Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Ambassadeurs zijn kinderen die zelf een beperking hebben en opkomen voor andere kinderen die ook een beperking hebben. De kinderen vinden het belangrijk dat mensen meer rekening houden met gehandicapten. Daarom hebben ze een plan bedacht voor dingen die volgens hen anders moeten.

Wat moet anders?

Ieder kind probeert de jury te overtuigen van zijn of haar plannen. Zo wil Joël dat kinderen in een rolstoel makkelijker naar een speeltuin of pretpark kunnen. Hüseyin wil dat sportverenigingen beter toegankelijk zijn en Naoufel vindt dat er meer gemengde scholen moeten komen.

Dylan Haegens is een van de juryleden. Hij is onder de indruk van de plannen.