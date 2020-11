Vandaag is de finale van het Junior Songfestival!

Het is een superspannende dag voor de meiden van Unity. Vandaag staan ze in de finale van het Junior Songfestival. De finale begint om 17.00 uur en is te zien op NPOZapp.

De finale zou in Polen zijn, maar door corona gaat dat niet door. Alle artiesten treden nu op in hun eigen land. Die optredens worden achter elkaar geplakt en zo wordt het één grote show. De meiden van Unity zijn als derde aan de beurt en hebben er heel veel zin in.

Stemmen

De winnaars worden bepaald door een vakjury én door het publiek thuis. Via de site van het Junior Songfestival kan iedereen stemmen op zijn favoriete acts. Vlak voor de finale eindigt de eerste stemronde. Dat betekent dat je dus nu al kan stemmen. Als ieder land heeft opgetreden, is er ook nog 15 minuten om te stemmen.

Wil je dat Nederland wint? Dan kun je op Unity stemmen, want je mag gewoon op je eigen land stemmen.