Vanaf morgen zijn mondkapjes op veel plaatsen écht verplicht

De regel geldt onder andere voor winkels, musea, bioscopen, theaters en bibliotheken. Op middelbare scholen wordt een mondkapje verplicht op plekken buiten de klas, zoals op gangen en in de aula. Tijdens de les mag het kapje af.

Vanaf morgen moet iedereen vanaf 13 jaar verplicht een mondkapje op in openbare ruimtes. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen van 95 euro.

In het begin van de crisis zeiden politici en deskundigen dat mondkapjes niet nodig waren. Inmiddels zijn veel van hen van gedachten veranderd.

In heel veel andere landen zijn de mondkapjes al heel lang verplicht. Hier was het al een tijdje een advies en vanaf morgen is een mondkapje op veel plekken dus toch verplicht.