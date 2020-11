In Winterswijk kan nu al worden geschaatst

Na één nachtje vriezen is er in het Gelderse Winterswijk vandaag al geschaatst. Door een nieuwe techniek blijft het ijs er liggen, zelfs nu de temperatuur al weer even boven de nul is.

Het ijs ligt op een skeelerbaan waar een laagje water op is gespoten. Onder het asfalt is schuimbeton gestopt. Dat materiaal kan de kou beter vasthouden, waardoor het ijs van onderen niet kan ontdooien. Dit idee kwam van een student van de Universiteit Twente.

Geslaagde test

Het is pas de eerste keer dat de nieuwe techniek is uitgeprobeerd. Vanaf acht uur deze ochtend wordt er enthousiast geschaatst op de ijsbaan. Op veel andere plekken in het land is dat nog niet mogelijk. De test is dus geslaagd!