Kerstmuziek was nog nooit zó vroeg zo populair

Het duurt nog ruim drie weken en dan is het alweer kerst. Ondanks dat Sinterklaas het land nog niet uit is, zijn kersthits nu al razend populair. Dat is een stuk vroeger dan in vorige jaren.

Dat is terug te zien in de hitlijsten van Spotify en YouTube.Nummers als All I Want For Christmas, Last Christmas en Santa Tell Me staan al sinds eind oktober bij de meest beluisterde nummers.

Gezelligheid

Volgens radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte komt dat door corona. In deze lastige tijd zijn veel mensen wel toe aan wat gezelligheid. Kerstmuziek helpt ze daarbij.