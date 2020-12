Martien Meiland en Haribo winnen prijs voor meest irritante reclame

Martien Meiland en snoepjesmerk Haribo hebben een prijs gewonnen. Die voor meest irritante reclame van afgelopen jaar. De prijs heet een Loden Leeuw.

Bingo

Martien Meiland is te zien in een reclame voor een loterij. In het filmpje speelt hij bingo. Hij kreeg de prijs voor 'irritantste reclame met een bekende Nederlander in de hoofdrol'. Toch is Martien blij met de prijs.