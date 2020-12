Geen nieuwe maatregelen tegen drukte in winkels

Er komen geen grote maatregelen om drukte in de winkelstraten tegen te gaan. Dat heeft de regering besloten na een overleg met burgemeesters.

Het was afgelopen weekend erg druk op sommige plaatsen. Bijvoorbeeld in Eindhoven, Maastricht en Rotterdam. Soms was het zó druk dat de weg er naartoe een tijdje werd afgesloten. Niemand mocht er meer bij en winkels gingen eerder dicht.