Tweede Kamer stemt over olifant: Buba moet blijven

Circusolifant Buba moet in Nederland blijven. Dat vinden de meeste politici in de Tweede Kamer. Dat belangrijke politici over één dier praten, komt bijna nooit voor.

De olifant kon wel nog even bij de circus-familie blijven, maar alleen omdat er nergens anders een geschikte plek voor haar was.

Buba is de laatste circusolifant van Nederland. Het dier trad jarenlang op in het circus, maar dat is nu al een paar jaar verboden. Wilde dieren - zoals leeuwen, tijgers en olifanten - mogen niet meer optreden. Buba dus ook niet.

Wat is er aan de hand?

Vorige maand vond de minister een nieuwe plek voor Buba. Ze was welkom in een olifantenopvang in Frankrijk.

Haar baasjes waren daar erg boos over. Zij zeggen dat Buba het beste bij de circus-familie kan blijven, omdat dat ook haar familie is. Veel politici waren het met hen eens. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer zegt dat het dier in Nederland kan blijven.

Of Buba ook echt blijft is nog niet helemaal zeker. De minister moet daar nog een beslissing over nemen.