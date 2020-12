Deze nieuwe kar is de opvolger van de Stint

Er is een nieuwe bolderkar waarmee kinderen van en naar de buitenschoolse opvang kunnen worden gebracht. Hij heet de BSO-bus en is de opvolger van de Stint.

Kinderen van een BSO in Amsterdam konden hem vandaag als eerste testen.

Ongeluk

De Stint was twee jaar geleden groot in het nieuws vanwege een ernstig ongeluk. In Oss botste een Stint op een trein. In plaats van te remmen voor de spoorwegovergang, schoot hij door. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. Na het ongeluk werd de Stint verboden.

Veilig

De oorzaak voor het ongeluk is nooit gevonden, maar er is toch veel onderzoek gedaan naar hoe de nieuwe bolderkar veiliger kon worden. Zo heeft de nieuwe BSO-bus grotere banden, extra gordels en een zware veiligheidsbeugel.

Ook zijn er veiligheidsknoppen toegevoegd bij de rem. En bestuurders mogen alleen de weg op als ze rijlessen hebben gevolgd.