Ajax verliest van Liverpool en moet volgende wedstrijd winnen

Ajax heeft met 1-0 verloren van Liverpool. Dat is flink balen voor de Amsterdammers, want daardoor wordt het nog erg spannend of ze door mogen in de Champions League.

Om door te mogen, moeten ze in ieder geval de volgende wedstrijd tegen Atalanta Bergamo winnen.

Spannend

De wedstrijd tussen Liverpool en Ajax was behoorlijk spannend. Beide teams speelden aanvallend en er waren veel schoten op doel. Net na rust kreeg Ajax nog twee grote kansen, maar de bal ging er niet in.

In de 58ste minuut lukte het Liverpool om te scoren. Keeper Onana lette even niet goed genoeg op en daardoor kon Liverpool-speler Jones de bal in het net krijgen.

Europa League

Ajax speelt volgende week woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff Arena af tegen Atalanta Bergamo. Mocht Ajax niet winnen, komt het na de winterstop in actie in de Europa League.