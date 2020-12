Herdenking en kaarsjes op de plek van de aanslag in Trier

In Trier hebben mensen kaarsjes en tekeningen neergelegd in het winkelgebied. Zo willen ze de slachtoffers van de aanslag herdenken.

Gisteren reed daar een man expres met zijn auto in op voetgangers. Vijf mensen hebben de aanslag niet overleefd. Ook raakten zeker vijftien mensen gewond.

Gevangenis

Waarom de man het deed is niet duidelijk. Hij is opgepakt en zit in de gevangenis. De politie probeert met hem te praten. Volgens de politie was hij ziek in zijn hoofd en was hij dronken.

Gisteren maakten we deze video over de gebeurtenissen in Trier: