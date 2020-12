Onderzoekers laten dode walvis expres wegrotten

Op Rottumerplaat is vorige week een 5 meter lange dode dwergvinvis aangespoeld. In plaats van het beest op te ruimen, laten onderzoekers het juist liggen. Dat is bijzonder, want dat gebeurde nooit eerder in Nederland.

Onderzoekers vinden het interessant om te zien hoe zo'n groot dier vergaat. Ook willen ze kijken hoe andere dieren omgaan met het dode beest.