Met dekens in de klas, want de ramen moeten open

Op die scholen moeten de ramen en deuren open om te luchten. In de zomer niet erg, maar nu het steeds kouder wordt, is dat erg vervelend.

Het gaat er dit jaar veel over: goede ventilatie op scholen. Door het corona-virus is dat extra belangrijk. De meeste scholen hebben dat goed geregeld, maar zeker 800 scholen hebben geen goede ventilatie.

In een gesloten ruimte, zoals een klas, kunnen die druppeltjes wat langer in de lucht blijven en zo het virus verspreiden.

Het corona-virus kan in piepkleine druppeltjes zitten die uit je mond komen als je praat, hoest of niest.

Basisschool De Springplank in 's Gravenmoer is zo'n school waar de lucht niet goed ververst kan worden. In de pauze zetten ze daarom alle ramen open.

Minister Slob van Onderwijs had beloofd dat scholen zoals De Springplank, snel geld zouden krijgen voor nieuwe ventilatie-systemen. Dat geld had er in december moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Volgens de minister krijgen de scholen het geld in januari.

Tot die tijd is het op sommige scholen dus nog even bibberen in de klas.