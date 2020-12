Recordbedrag opgehaald met Grote Clubactie

Dit jaar is 9,5 miljoen euro opgehaald met de Grote Clubactie. Dat is een record. Nooit eerder is er zoveel geld opgehaald met de actie. Met het opgehaalde geld kunnen sportclubs nieuwe spullen kopen of bijvoorbeeld het clubhuis opknappen.

Bij de Grote Clubactie verkopen kinderen lootjes aan mensen in de buurt of aan hun familie. Die kunnen met hun lootje een mooie prijs winnen. Mensen die een lootje hebben gekocht kunnen vanaf 10 december zien of ze iets hebben gewonnen.

Extra belangrijk

Dit jaar was de Grote Clubactie extra belangrijk. Door corona hebben veel verenigingen problemen met geld. Dat komt bijvoorbeeld doordat de kantine op veel clubs nog steeds dicht is. Daardoor konden clubs geen eten en drinken verkopen.

Ook waren er bijna geen wedstrijden. Meestal verdienen clubs daar geld mee, maar dat kon de afgelopen tijd niet.