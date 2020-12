120 gemeenten hadden nog nooit een vrouwelijke burgemeester

In veel Nederlandse gemeentes is nog nooit een vrouw burgemeester geweest. Volgens deskundigen is het beter als er een mix is van vrouwen en mannen.

In totaal zijn er 355 gemeentes in Nederland. 1 op de 3 had nog nooit een vrouwelijke burgemeester. Dat is onder meer in de steden Rotterdam, Eindhoven en Groningen.

Op dit moment is in ongeveer een kwart van de gemeentes een vrouw de baas. Dat is bijvoorbeeld zo in Amsterdam en binnenkort ook in Utrecht. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om aan vrouwen duidelijk te maken dat zij ook burgemeester kunnen worden. Niet alle vrouwen denken daar zelf aan.