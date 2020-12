Oproep: Wat wil jij weten van Bas Smit?

We gaan hem binnenkort interviewen en we zijn benieuwd wat jij van hem wil weten.

Een paar weken geleden ging hij viral met zijn actie met schildpadden. Toen haalde hij maar liefst 600.000 euro op voor het Prinses Máxima Centrum. Dat is een ziekenhuis speciaal voor kinderen met kanker.

Hij is een van de populairste Nederlandse Instagrammers: Bas Smit. Op zijn account deelt hij een hoop grappige filmpjes en foto's en die worden veel geliket en gedeeld.

Zo doe je mee:

- Maak een filmpje van jezelf waarin je jouw vraag stelt.

- Stuur je filmpje op naar jeugdjournaal@nos.nl of stuur hem via een DM op Instagram. Je hebt tot en met zondag 6 december de tijd om je filmpje in te sturen.