Beter basketballen door een lesje breakdance

Een lesje turnen als je op voetbal zit, of een keer boksen tijdens de hockeytraining. Dat klinkt misschien gek, maar op steeds meer sportclubs gebeurt dat. Volgens onderzoekers is het beter voor kinderen als ze verschillende sporten doen.

Volgens onderzoekers van de sportbond is het handig als je tijdens het sporten verschillende bewegingen maakt. Als je later dan wil wisselen van sport, kun je het makkelijker leren. En daardoor is sporten leuker en blijf je het langer doen.

Balans

Ook zeggen ze dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De trainer van de Cangeroes merkt dat de breakdance-les helpt.