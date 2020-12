Vandaag vieren heel veel scholen Sinterklaas

Op veel scholen is het vandaag tijd voor Sinterklaas! Dat gaat op de meeste scholen wel iets anders dan in andere jaren. Zo mogen er bijvoorbeeld geen ouders bij zijn. Ook komt Sint vanwege corona niet op alle scholen langs. Sommige scholen krijgen een speciale videoboodschap van hem.

Toch zorgt Sint ervoor dat op alle scholen pepernoten en cadeautjes zijn. En in de bovenbouw hebben de kinderen ook gewoon surprises en gedichten voor elkaar gemaakt. Daar hebben we een stelling over!