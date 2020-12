Er is nog nooit zoveel illegaal vuurwerk verkocht

Vuurwerk is dit jaar verboden, maar het wordt online stiekem vaak verkocht. De politie en vuurwerkverkopers zeggen dat er nog nooit eerder zo veel illegaal online verkocht werd.

Dat gebeurt ieder jaar, maar volgens de politie is het dit jaar extreem veel. Dat gaat via geheime groepen op bijvoorbeeld Telegram, Snapchat, WhatsApp en Instagram. Maar ook op scholen verkopen jongeren soms illegaal vuurwerk.

Strenge controles

Illegaal vuurwerk is vaak veel zwaarder dan normaal vuurwerk. Het vuurwerk wordt gemaakt in andere landen, China bijvoorbeeld. Met vrachtwagens wordt het naar Nederland gesmokkeld. Daarom zijn er dit jaar strenge controles.

In België en Duitsland is vuurwerk niet verboden. Daar kan je vuurwerk nog wel in de winkel kopen. Maar je mag in Nederland geen vuurwerk vervoeren. Dat betekent dat je vuurwerk uit het buitenland niet mee mag nemen naar Nederland.