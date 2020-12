PSV wint en is door in de Europa League

Donyell Malen wist in de 38ste minuut te scoren. Granada probeerde nog door de verdediging te beuken, maar het lukte niet om kansen te creΓ«ren.

AZ en Feyenoord speelden ook een wedstrijd in de Europa League. Feyenoord verloor met 0-2. AZ speelde 1-1 gelijk. Beide clubs moeten hun volgende wedstrijd winnen om door te gaan.

Voordat de wedstrijd van Feyenoord begon, was het onrustig bij het stadion. Honderden wilden hun club steunen, maar ze hielden zich niet aan de corona-maatregelen, scholden agenten uit en gooiden ook nog eens met vuurwerk. In deze video zie je er meer over: