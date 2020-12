Thierry Baudet blijft tóch leider van Forum voor Democratie

Thierry Baudet mag leider van de politieke partij Forum voor Democratie blijven. Leden van de partij mochten vandaag stemmen en de meerderheid wil hem dus houden als leider.

Vorige week maandag stopte Thierry Baudet als leider van Forum voor Democratie. Dat kwam omdat er veel gedoe was binnen de partij.

Later wilde hij toch weer terugkomen als leider, maar andere mensen in de partij wilden dat niet. Er kwam een verkiezing en die heeft Thierry Baudet nu dus gewonnen.

Waar ging de ruzie over?

De ruzie in de partij ontstond toen ontdekt werd dat sommige leden heftige dingen zeiden in WhatsApp-groepen. Zo zouden er veel discriminerende dingen zijn gezegd over Joden en homo's.

We maakten daar toen deze video over: