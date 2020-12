Advocaten worden bedreigd met de dood

In de zaak speelt Nabil B. een grote rol. Hij was vroeger zelf crimineel en hij is nu kroongetuige.

Het is een van de grootste rechtszaken ooit in Nederland. Het gaat om onder andere om Ridouan Taghi. Hij zou de baas zijn van een grote criminele bende en opdracht hebben gegeven om mensen te laten vermoorden.

Heftig nieuws over twee advocaten die werken aan een grote rechtszaak. Ze staan op een dodenlijst. Dat betekent dat criminelen ze dood willen hebben. Ook misdaadjournalist Peter R. de Vries loopt gevaar. Dat ze worden bedreigd komt omdat ze de belangrijkste getuige in de rechtszaak helpen.

Een kroongetuige is iemand die vroeger zelf crimineel was, maar nu de politie helpt. Ze maken samen een afspraak: in ruil voor informatie over andere criminelen, krijgt de kroongetuige zelf minder straf. Andere criminelen vinden de kroongetuige een verrader en willen hem of haar tegenhouden. Daarom worden kroongetuigen streng beveiligd.

Niet alleen kroongetuigen zelf lopen gevaar, ook mensen in zijn of haar omgeving. In het geval van Nabil B. bleek dat vorig jaar ook. De broer van de kroongetuige werd vermoord. En daarna werd ook de advocaat van de kroongetuige doodgeschoten: Derk Wiersum.

Veel mensen waren erg geschrokken, want nog nooit eerder was zoiets in Nederland gebeurd. Na de moord werden alle advocaten in de rechtszaak nog beter beschermd. Een van de advocaten in de zaak is Onno de Jong. In de video hierboven vertelt hij hoe het is om zo zwaar te worden beveiligd.