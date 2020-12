Politici en deskundigen praten over langere kerstvakantie

Wordt de kerstvakantie misschien langer? En kunnen de corona-maatregelen tijdens de kerstdagen worden versoepeld? Dat zijn een paar grote vragen bij een belangrijk overleg vandaag in Den Haag.

Corona-deskundigen en politici zijn voor een overleg in het Catshuis. Dat is de officiële werkplek van de minister-president. Mark Rutte kwam er vandaag op de fiets aan.

Kerstvakantie

De politici krijgen vandaag advies van deskundigen over de corona-maatregelen rond Kerst. Veel mensen hopen dan dat ze met wat meer mensen kunnen afspreken. Het is nog maar de vraag of dat ook gaat gebeuren. In Nederland zijn op dit moment nog iedere dag duizenden nieuwe besmettingen.

Tijdens het overleg zal het ook over de kerstvakantie gaan. Eerder zeiden virusdeskundigen dat het kan helpen om de scholen na de kerst een week langer dicht te houden. Die extra week zou kunnen helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Veel scholen zouden niet blij zijn met die maatregel, maar de regering gaat er toch serieus over nadenken.

Persconferentie

Of er ook echt iets gaat veranderen blijft nog even de vraag. Aanstaande dinsdag vertelt premier Rutte er meer over tijdens een nieuwe persconferentie.