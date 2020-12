Stadionspeaker gaat helemaal los in leeg stadion

Ook voor stadionspeakers in het voetbal is het een gekke tijd. Zelfs zonder publiek moeten zij met veel enthousiasme omroepen wie er heeft gescoord.

Tim moet vaak aan het werk, want Almere doet het goed. De ploeg staat tweede en scoort erop los in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is de op een na hoogste competitie van Nederland.

Ondanks dat er nauwelijks mensen in het stadion zitten, krijgt Tim veel complimenten. Alleen zijn vriendin is minder blij met al het geschreeuw.