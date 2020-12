Kinderen zijn boos over bomenkap voor bredere snelweg

Duizenden mensen fietsten vandaag samen door Utrecht. Niet om even lekker buiten te zijn, maar om te protesteren. De demonstranten willen niet dat een bos in de buurt wordt gekapt.

De zussen Marnie en Bente protesteerden vandaag mee. Je ziet ze in de video boven deze pagina.

De fietsende demonstranten hopen dat de minister die over wegen gaat, naar ze luistert. Begin januari wordt duidelijk of hun protest heeft geholpen. Of dat de verbreding van de snelweg gewoon doorgaat.