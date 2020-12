Amalia is jarig (en dat viert ze de hele week)

Dat is wel pech voor de andere prinsessen. Bij Alexia en Ariane mogen deze week geen vriendjes en vriendinnetjes op bezoek komen.

Amalia is bezig aan haar laatste schooljaar. Als alles goed gaat, is ze 17,5 jaar wanneer ze haar diploma haalt. Daarna neemt ze een tussenjaar, voordat ze gaat studeren. Vanwege corona is nog niet duidelijk wat ze in dat jaar gaat doen.