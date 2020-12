Laith wist twee jaar lang niet of hij in Nederland mocht blijven

De eerste jaren in Nederland waren best lastig voor Laith. De familie moest vaak verhuizen van het ene naar het andere asielzoekerscentrum.

Meer dan twee jaar geleden kwam Laith van 14 met zijn gezin naar Nederland. Ze komen uit Syrië en zijn gevlucht voor de oorlog in dat land. Uiteindelijk kwamen ze in Nederland terecht en sinds deze maand weten ze dat ze hier mogen blijven.

Nu ze eindelijk duidelijkheid hebben gaat het een stuk beter. Ze wonen nu nog in het asielzoekerscentrum en wachten tot ze een huis krijgen.

Eigenlijk moeten asielzoekers binnen een half jaar horen of ze in Nederland mogen blijven. Maar het lukt de regering vaak niet om die afspraak na te komen. Duizenden asielzoekers zijn hier al langer dan een half jaar en hebben geen idee wanneer ze horen of ze mogen blijven.

Hoe het precies werkt als asielzoekers in Nederland komen en wanneer ze mogen blijven, leggen we uit in deze video: