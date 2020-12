Kreeft Stoempertje is 100 jaar en wordt niet meer opgegeten

Hij is heel groot, heel zwaar en waarschijnlijk zo'n 100 jaar oud: kreeft Stoempertje! Mensen bij een bedrijf in Zeeland stonden er van te kijken toen ze het dier binnenkregen.

Eigenlijk was de bedoeld om op te eten, maar omdat het dier zo bijzonder is, hebben ze iets anders bedacht. Kreeft Stoempertje gaat terug naar waar hij vandaan komt.

Dat is nog wel een flinke reis. De kreeft is namelijk gevangen in Canada. Als hij daar weer wordt uitgezet, kan hij rustig van zijn oude dag genieten.