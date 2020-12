Drie bezoekers met Kerst en waarschuwing voor strengere regels

"Het gaat echt niet goed. Niet met de besmettingscijfers en niet met de ziekenhuizen." Dat vertelde Rutte tijdens een persconferentie over de corona-regels. Omdat het niet goed gaat, wil hij de corona-maatregelen ook niet versoepelen.

Dat betekent dat er met Kerst en oud en nieuw geen grote groepen bij elkaar kunnen komen. Mensen mogen maximaal drie bezoekers per feestdag ontvangen.

Waarschuwing

Rutte waarschuwde ook dat het echt beter moet gaan. Als de cijfers blijven stijgen, denkt de premier dat hij over een paar weken strengere maatregelen moet nemen.

Vakantie?

Tijdens de persconferentie werd ook duidelijk dat er voorlopig geen extra week kerstvakantie komt. Sommige adviseurs van de regering vonden een langere kerstvakantie een goed idee om het corona-virus tegen te gaan. De regering vindt die maatregel op dit moment niet nodig.

Vaccins

De minister die over de zorg gaat vertelde ook wie er als eerste aan de beurt zijn om een corona-vaccinatie te krijgen. Als de vaccins binnenkort worden goedgekeurd, zijn de eerste prikken voor mensen die in verpleeghuizen werken. Ook andere mensen die in de zorg werken zijn snel aan de beurt.

Verslaggever Noortje luisterde mee naar de persconferentie en vertelde erover in de uitzending: