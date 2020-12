Programma Brugklas begint een eigen podcast

Vanaf vandaag kan je het programma Brugklas niet alleen bekijken op tv of YouTube, maar is er ook een podcast. Dat is een programma dat je kunt luisteren via een telefoon of een tablet.

Een podcast bestaat vaak uit een interview, een gesprek met verschillende mensen of een verzonnen verhaal. De podcast van Brugklas gaat over tieners die op schoolkamp een ongeluk zien gebeuren.

Wil je meer weten over podcasts? We hebben er drie vragen over: