Veel kinderen vinden het eng om de beurt te krijgen

Jouw juf of meester stelt een vraag waar jij het antwoord op weet en toch steek je niet je vinger op. Misschien herken je het wel. Je bent niet de enige, meer kinderen doen dat. Meer dan de helft van de kinderen durft niet alles te vragen. Wij vroegen vijfhonderd kinderen van 9 tot en met 13 jaar hoe zij het vinden om de beurt te krijgen, een vraag te stellen of om een spreekbeurt te houden. Een op de drie geeft aan het niet leuk te vinden om de beurt te krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat ze het fout hebben of dat ze iets doms zeggen.

Straks doe ik iets fout en lacht iedereen me uit. Danique

Er zijn ook kinderen die het juist leuk vinden als ze de beurt krijgen. Een op de drie wil zelfs vaker aan de beurt komen. Vragen stellen Van de kinderen die het moeilijk vinden om een vraag te stellen, zeggen de meesten (39%) dat ze bang zijn om uitgelachen te worden door klasgenoten. Veel meer meisjes (26%) dan jongens (9%) zeggen dat ze liever niet op willen vallen in de klas en daarom geen vragen stellen.

Op steeds meer scholen hoeven kinderen geen vinger meer op te steken. Daar wordt gewerkt met beurtstokjes of een 'namenrad' zodat iedereen net zo vaak de beurt krijgt. Ook ligt er vaak een dobbelsteen op tafel waarmee kinderen aan kunnen geven dat ze een vraag hebben aan de meester of juf. Die loopt dan even langs om aan de leerling te vragen wat er is.

De helft van de kinderen is altijd zenuwachtig als ze een spreekbeurt moeten geven. Veel kinderen (44%) zouden daarom ook graag les willen in hoe je spreekbeurten moet geven, of er meer mee oefenen. Wat vind jij? Vind jij het spannend als de meester of juf je de beurt geeft? Of vind je dat juist leuk? Laat het weten in onze stelling:

Het is spannend om de beurt te krijgen in de klas. Eens Oneens Verstuur Eens 46.9% Oneens 53.1% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is spannend om de beurt te krijgen in de klas.

Om 13:00 uur vanmiddag vertellen we je in een aflevering van #Uitgezocht op ons YouTube-kanaal waarom het zo spannend is en hoe je minder zenuwachtig kunt worden. In de video hieronder zie je wat kinderen vinden.