Weer ontploffing bij een Poolse supermarkt

Er is vannacht weer een ontploffing geweest bij een Poolse supermarkt. Dat gebeurde dit keer in Beverwijk. Gisternacht waren er ook al twee ontploffingen bij Poolse supermarkten, in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther.

Volgens de politie is de supermarkt in Beverwijk van dezelfde keten als die in Aalsmeer: 'Biedronka'. Het is nog niet duidelijk waarom juist bij die supermarkten ontploffingen waren. De politie onderzoekt dat nog.

Niemand gewond

Er is niemand gewond geraakt bij de ontploffingen. In Beverwijk is de gevel van de winkel ingestort. In Aalsmeer was de situatie gisteren iets heftiger, daar brak brand uit na de ontploffing. De winkel is volledig uitgebrand.