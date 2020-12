Oproep: Wat wil jij weten van rapper Poke?

Binnenkort gaan we langs bij rapper Poke en we nemen jullie vragen mee!

Poke heet eigenlijk Resinjo Wijngaarde. Hij is opgegroeid in Suriname en kwam in 2008 naar Nederland. Hij ging toen bij zijn moeder in Nijmegen wonen. Voordat hij doorbrak als artiest, was hij vrachtwagenchauffeur.

Zijn eerste grote hit was Loco, met Yung Felix en Dopebwoy: