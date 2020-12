Veel kinderen balen van corona-kerst: 'Dan maar Facetimen'

Premier Rutte was gisteravond heel duidelijk over Kerst. De strenge corona-regels blijven gelden, dus maximaal drie gasten bij het kerstdiner. Lekker eten samen met alle ooms, tantes, neefjes, nichtjes en opa's en oma's zit er niet in dit jaar. Ook veel kinderen balen daarvan.

We vroegen kinderen van basisschool Laurentius in Breda hoe zij ondanks alle coronaregels Kerst gaan vieren. En of er familieruzies gaan ontstaan bij het sturen van de uitnodigingen. Hun antwoorden zie je in de video bovenaan!